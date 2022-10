Uus programm aitab lastel lugemisisu tekitada

«Lugemisisu» programm lükati Eestis käima aastal 2019 Soome raamatukogude lugemisdiplomi programmi eeskujul. Piloothooajast võttis osa 26 Eesti raamatukogu, nüüdseks on see arv mitmekordistunud ning jõudnud 210ni. Et lapsed saaksid isukateks lugejateks, tutvustatakse neile väärt uudiskirjandust, mis on välja toodud lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirjades.