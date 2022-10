Merilin Mandel soovitab 4 raamatut, mis avardavad silmaringi ja jäävad pikaks ajaks meelde

Mul on raamatutega tohutult soe suhe, mis siis, et on perioode, kus ma ei võta kuu-kahe kaupa ühtegi raamatut kätte – just sellise vabaduse tõttu see suhe meil püsibki, ma kahtlustan. Ma õppisin lugema veidralt varakult ning lasteaias tegin õpetajatega kokkuleppe, et kui ma loen ise teistele unejutte ette, ei pea ma lõunaund magama – käsi pesi kätt ja minu lugemisharjumus sai aina motivatsiooni juurde. Kohalik raamatukoguhoidja nägi mind vast sama tihti kui oma lähedasi ning perega ringi reisides palusid mu vanemad ahastunult: «Merilin, palun pane raamat kas või korra käest ja vaata aknast ka välja …!» Kohustuslik kirjandus ei paelunud mind ühegi nurga alt, aga kirjandusõpetaja pigistas silma sõbralikult kinni, kui etteantud raamatute asemel hoopis enda valikust läbi sumpasin ja lugemiskontrollidele väga loovalt lähenesin.