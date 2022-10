Värbamisspetsialist soovitab raamatut, mis aitab teha positiivseid muudatusi

Laura sõnul on raamat suurepärane katalüsaator oma elus uue hingamise leidmiseks ning positiivsete muudatuste tegemiseks. Autor süstib lugejasse eneseusku ja inspiratsiooni, tuues paljusid näiteid teiste raskustest ja saavutustest, lisades ka teaduslikke fakte ja uuringute tulemusi. Teksti vahele on pikitud palju praktilisi ülesandeid, mis aitavad saadud teadmisi oma elus kohe rakendada.

«Näiteks on teoses suurepäraseid nippe oma aja ümber korraldamiseks, et leida rohkem aega selle jaoks, mis on sulle tähtis - justkui tühjast õhust. Forleo kõnepruuk ning jagatavad lood jätavad mulje, nagu raamatu oleks kirjutanud sinu hea sõber, kes sind läbi ja lõhki mõistab,» räägib Laura ja lisab, et mida iganes sa oma elus soovid muuta, saavutada, ellu viia või selgeks mõelda - see teos suunab küsimuste ja tõdedeni, mis aitavad sul rakendada oma täit potentsiaali.