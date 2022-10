KATKEND ⟩ Peab naeratama, justkui kompliment oleks tõesti üksnes kompliment

justkui oleks Carole sedasorti naine, kes on valmis amputeerima oma püüdlused, et temast saaks mehele üks järjekordne silmailu pakkuv aksessuaar

ta pidi end viisakalt ja firmaasju ohustamata mehe kavatsusest välja harutama ja ütles talle, et ta on kihlatud, Frederick Marchmontiga, lisas ta rõhu jaoks

täna sunnib ta ennast koosolekusse mõtteliselt positiivsust suunama, lõppude lõpuks on ta riiulites ju virnade viisi Ameerikast tellitud motivatsiooniraamatuid, mis käsivad tal visualiseerida tulevikku, mida sa soovid luua, uskuda, et sa suudad ja oled juba pooleldi päral ning esitledes ennast võimsa isiksusena, tõmbad sa ligi lugupidamist

ainult et talle meenuvad paratamatult kõik nood väikesed torked, äripartnerid, kes kiidavad teda selle eest, et ta oskab ennast nii hästi väljendada, ilma et suudaksid varjata üllatust oma hääles, nii et ta peab teesklema, et pole solvunud, ja naeratama lahkelt, justkui kompliment oleks tõesti üksnes kompliment