Tomas Legrant: mingit Sass Hennot ma teha ei kavatse

««Kelmi südant» sai trükitud parajas koguses. Tänaseks on see Apollos läbimüüdud. Tuhat viissada raamatut. See on esmaautori kohta ikka hästi küll! Aitäh teile, lugejad!» ütleb Legrant end õlale patsutades.

«Kohe algusest peale oli plaan mul raamat kahes osas välja anda. Ma ei hakanud riskima, et tundmatu autorina üks «piibel» valmis trükkida ja jääda ootama, kas keegi seda üldse lugedagi viitsib. Mõlemat raamatut saab lugeda väga hästi ka eraldi teostena. Jätkuvalt on tegu päris eluga. Minu enda looga.»

«Kõige selle taustal tuli elada pereelu, abielluda ja valmistuda ka tütre sünniks. Elasin ju valedes,» tõdeb ta. «Naisele ütlesin, et lähen välja tööd tegema, tegelikult istusin kusagil Soome laohoone ees ja ootasin, millal võõra ettevõtte nimel tellitud rekkakoorem kohale jõuab. Teises raamatus on kirjas ka minu muutumise teekond.»

«Oma raamatuga Hooandjasse minna oli üks raskemaid asju, mida ma üle pika aja teinud olin. Toetust küsida? Issand! Ma olin alati olnud see mees, kes oma ego upitamiseks pigem tahtis ise teisi toetada. Igatahes tundus see mulle väga hea ideena. Hooandjad on ühed imelised inimesed! Inimeste usk ja soov toetada teevad südame härdaks,» ütleb Legrant ning lisab, et Hooandja meeldib talle eelkõige seetõttu, et seda platvormi saab kasutada raamatute eelmüügi kanalina.