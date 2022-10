Mauri Dorbek pani kirja oma elukaaslase Kristi Ojasaare lahkumise loo

«Ma ei ole kirjanik ega pea ennast loomeinimeseks. Pole elus ühtegi päevikut pidanud, blogipostitust teinud või luuletust kirjutanud. Kogu see lugu, ca 300 lehekülge, sai kirja pandud sellepärast, et mul oli valus. Kannatamatult valus!» selgitab Mauri Dorbek, miks raamatu kirjutas. «Praegu, kui ma seda lugu ise loen, siis näen, et see on lugu armastusest! Armastusest minu ja Kristi vahel, armastusest, mida meie pere ja lähedased pakuvad.»

Mauri Dorbek, «Ma tahan, ma suudan, ma võin». Foto: Raamat

Raamat kirjutamist soovitas leinavale mehele tema terapeut, kes ütles, et ta endast kõik välja kirjutaks. «Oma kõige madalamas punktis istusin arvuti taha ja hakkasin kirjutama, õigemini näpud vajutasid klaviatuuril neid nuppe, mida emotsioon välja lasi. Aju ei sekkunud. Ma ei lasknud. See kõik on tulnud otse valuallikast. Ehe ja aus! Võib-olla ehk liigagi, vabandan selle eest juba ette.»

Kirja pandut jagas Mauri Dorbek mõne endale olulise inimesega, kes andsid mõista, et see lugu peab kaante vahele saama. «Äkki keegi leiab siit abi, kasvõi üks inimene? Võibolla saab tähelepanu tõmmata teemadele, mis varasemalt on olnud pigem tabud? Võib-olla õnnestub selle kaudu rohkem inimesi aidata? Kui sa mitte midagi ei tee, siis midagi ka ei muutu,» leiab ta.

Raamatu tutvustuses sõnab Mauri, et on tänaseks kaotanud oma elus väga palju. «Olen kaotanud suure tüki endast, oma hingest, oma südamest, oma elust. Minu lapsed on kaotanud enda looja ja teerajaja. Kas on raske? On muidugi! Kas läheb kergemaks? Arvan, et läheb. Aeg parandab haavad – kui perses ütlemine see on? Aga jah, pean tunnistama, tundub, et kahjuks ja õnneks toimib! Kuidas aeg meiega edaspidi käitub, ei tea keegi. Mis on aga oluline – elu läheb edasi ja mul on siin maamunal veel palju vastutust võtta, palju kogeda. Olen megatänulik selle 18 aasta ja meie kolme lapse eest! Igatsen sind, kallis Kristi! Oled armastatud.»