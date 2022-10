Hiiumaal sündinud lapsed saavad kingituseks Ave Alavainu värske raamatu

Luuleraamat «Sündinud Hiiumaal» on antud välja Hiiumaa kirjanduse teema-aastal ja mõeldud tänavu Hiiumaal sündinud lastele. Valik on tehtud Ave Alavainu kahe varasema raamatu «Sündinud aprillis» ja «Sündinud novembris» põhjal.

«Loa raamatu koostamiseks ja väljaandmiseks sain Avelt endalt tänavu veebruaris, kui talle sellest ideedest rääkisin,» ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. «Avele mõte meeldis ja ta rõhutas, et iga lapse esimene kingitus peab olema raamat.»

Luuletuste valiku tegi Kaja Paulus Kärdla linnaraamatukogust. Raamatukest illustreerivad Hiiumaaga seotud fotod, mille autorid on Ivo Panasjuk, Argo Nurs, Toomas Kokovkin. Kujundas Mariliis Aiaste. Idee autor Kristel Üksvärav. Väljaandja Hiiumaa Arenduskeskus.

Ave Alavainu läks Hiiumaale elama 1976. aastal. Ave ise on öelnud, et ta emigreerus läände abiellumise teel, Nõukogude riigipiiri ületamata. «Olin natuke liiga palju ajast ees, kuna mõtlesin, et linnast peab ära tulema, sest kõik hakkavad seda varsti tegema ja siis pole maal enam kohta.»