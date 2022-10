Arvustusvõistlus Kapsas kutsub osalema

Maailmas on väga palju raamatuid ning selleks, et hõlbustada nende hulgast väärt lugemise valimist, on meil ka tulevikus vaja asjatundlikke raamatuarvustajaid. Et jaguks häid arvustusi ja arvustajaid, kuulutavad Eesti Lastekirjanduse Keskus ja ajakiri Hea Laps välja raamatuarvustuste kirjutamise võistluse Kapsas.

Keskuse kirjandusuurija ja idee üks autoreid Jaanika Palm rõhutas, et kuigi üheks võistluse kaugemaks eesmärgiks on uue põlvkonna lasteraamatukriitikute kasvatamine, soovitakse lähemas tulevikus õhutada noori lihtsalt raamatute üle mõtteid vahetama.

«Meil ilmub nii palju häid laste- ja noorteraamatuid, kahju on, kui need suurema avalikkuse tähelepanu alt välja jäävad,» nentis ta ja lisas: «Loodame, et noored arvustajad tulevad lugejatele appi väärt kirjandust leidma ja näevad selle protsessi käigus, kuivõrd loominguline, rõõmu ja rahuldust pakkuv on kriitikuamet.»

Võistlusest oodatakse osa võtma 6.–7. klasside ja 8.–9. klasside õpilasi, kes saavad arvustamiseks valida 2021.–2022. aastal eesti keeles ilmunud laste- või noorteraamatu. Kirjutamise hõlbustamiseks on ette valmistatud ka põhjalikud abimaterjalid, mille leiab lastekirjanduse keskuse kodulehelt. Arvustuse pikkuseks on 3000-5000 tähemärki ja see peab olema kirjutatud eesti keeles. Tööd, millele on märgitud õpilase nimi, kool ja klass ning e-posti aadress, palutakse saata hiljemalt 15. novembriks e‑aadressile elk@elk.ee.