«Me oleme ainsad, kes veel liiguvad. Mind tabab süütunne. Tema ei hakka enam kunagi käima»

Curtis embab mind põgusalt. «Tore sind näha, Milla.»

«Sind samuti.» Mul oli juba tol ajal raske talle silma vaadata, sest ta oli nii paganama kena – on praegugi –, kuid nüüd on see veelgi raskem.

Curtis ja Brent suruvad teineteisel kätt, Curtise nahk tundub Brenti kõrval kahvatuna. Neil on lumelauad kaasas, see pole mingi üllatus. Ilma laudadeta me ju üles mäele ei läheks. Poistel on jalas

teksased nagu minulgi, kuid mind paneb muigama, et nende lumelauajopede alt paistavad nüüd särgikraed.

«Loodan, et minult enda üles löömist ei oodatud,» ütlen ma.

Curtis uurib mind pealaest jalataldadeni. «Sa sobid.»

Ma neelatan. Ta silmad on sama sinised nagu alati, kuid need meenutavad mulle kedagi, kelle peale ma ei taha mõelda. Ja neis puudub soojus, mida ma varem tema juures tajusin. Tema pärast ma ennast kohale vedasin, kuigi olin endale lubanud, et ei tule siia enam kunagi tagasi. Ma juba kahetsen oma otsust.

«Kes veel tuleb?» küsib Brent.

Miks ta minu otsa vaatab?

«Pole aimugi,» vastan ma.

Curtis naerab. «Kas sa siis ei tea?»

Sammud. Meile läheneb Heather. Ja kes see veel on? Dale? Ei või olla – kas nad on endiselt koos?