Tänulikkus on positiivsuse võti: 3 soovitust, mis aitavad suurendada tänutunnet

«Mingi osa minust teadis, et minu sees on midagi tõsiselt halvasti ja et ma pean lõpuks astuma arstide ette ning saama teada, mis see on,» meenutab ta. Brandon otsustas sel hetkel ravida end loomulikul viisil: ta ei võtnud rohtu ega läinud lõikusele, ent kuus ja pool nädalat hiljem leiti, et kasvaja on kadunud. Tema sõnul on just tänulikkus üks väga võimas tööriist, kuidas mõjutada enda tervist ja positiivsust.

Mõttekäik, et need «halvad asjad» leiavad aset kusagil mujal, kellegi teisega, ei toimi Brandon Baysi sõnul enam. Tema sõnul mõjutavad meie mõtteid ja tundeid ka teiste inimeste kannatused ja see koormab üle meie võime kõige sellega toime tulla. Toetume ikka veel nendele vanadele toimetulekumehhanismidele, nagu seda on tunnete vältimine ja vastupanu, mängime neid tunnetemänge, kus sulgume ja teeskleme, aga negatiivsed ärritajad on nüüdsel ajal nii intensiivseks muutunud, et meil on vaja otsustada suuremat vastupanu ja meil on vaja ennast rohkem uimastada, et üldse mingitki leevendust saada. «Me ei suuda igapäevastressiga enam toime tulla,» selgitab ta põhilist põhjust, miks paljud inimesed on raskustes.