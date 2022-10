Ilmunud on Karl Ove Knausgårdi oodatud ja kiidetud romaan «Koidutäht»

Karl Ove Knausgård, «Koidutäht». Foto: Raamat

Romaani sündmused arenevad aeglases tempos suvelõpu leitsakus kahe päeva jooksul, mil taevasse ilmub uus kirgas täht. On see Koidu- või Ehatäht? Hakkab toimuma kummalisi asju. Aina pinevust kruviv argitasand põimub metafüüsilisega, hiiliva apokalüpsisega. Kuigi inimesed pusivad oma harjumuspärast elu elada, on midagi väga valesti.

Üheksa peategelast, kõik püütud argisesse elusituatsiooni, esitavad oma loo minavormis. Aga ühtäkki viskub argipilt eest ning lugu tõuseb mütoloogilisele ja piibellikule tasandile, kus koonduvad kõik niidiotsad.

Norra kirjanik Karl Ove Knausgård (snd 1968) on üks kuulsamaid autofiktsiooni rakendajaid maailmakirjanduses. Iga tema uus teos on kirjandussündmus. Tal on eriline anne kirjeldada argitoimetusi põneva allhoovusega ja kaasakiskuvalt.