8 väga head põhjust, miks sauna minna

Eestlased on juba aastasadu teadnud kas intuitiivselt või põlvkonnalt põlvkonnale jagatud tarkuse abil, et regulaarne saunas käimine hoiab tervise tugeva, puhastab nii keha kui ka mõtteid. Ka kuulsa antiikmeditsiini teadlase Hippokratese sulest pärimeb tarkusetera, et kui miski muu enam ei aita, siis saun ikka aitab.