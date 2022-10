Inimene, kes leiab raskustes võimalusi, mitte takistusi

Elektriratastooli entusiast Jüri Lehtmets on mees, kes hoolimata raskele puudele on elurõõmus ja aktiivne ühiskonna liige. Tal on Duchenne’i lihasdüstroofia, mis toob kaasa lihaste nõrgenemise aasta aastalt. Tema keha ei toimi. Säilinud on vaid vaevaline sõrmede liigutamine.