Kodused tegurid, mis panevad tüdrukuid oma keha vihkama

Vestlus leidis aset isa ja vanaisa vahel. Kõlama jäävad eeldus, et välimus loeb, kena olemist premeeritakse ning teiste inimeste välimuse kontrollimine ja jälgimine on normaalne teguviis.

Sedasi kommenteeriti tüdrukut, kes oli kaalust alla võtnud. Peale selle, et need kommentaarid on ksenofoobsed ja habilistlikud, võivad need kahjustada ka tüdruku kehakuvandit. Täpselt nagu ei tohi häbistada paksust, ei tohi ka kõhnust häbistada. Kedagi ei tohiks noomida loomulikult kõhn olemise eest ning samuti pole kriitikast kasu kaalulanguse korral, eriti kui selle taga on häiritud toitumine või muu probleemne käitumine.