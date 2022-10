Noorus on ilus aeg!? Seminaril «Laps kirjanduses» uuritakse noortekultuuri

Teisipäeval, 25. oktoobril 2022 kell 10.30–16.00 toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ühisseminar «Laps kirjanduses 10. Noorus on ilus aeg!?». Seminar on järjekorras juba kümnes ning selle fookuses on noortekirjandus. Seminari ülekannet on võimalik vaadata ka lastekirjanduse keskuse Facebooki lehelt.