EESTLANE LOEB ⟩ Raamatukogust raamatu laenutamine on üha populaarsem

«Raamatute laenutamine jätkub raamatukogude aastal tõusujoones. Kui esimesel poolaastal oli laenutusi kokku veidi üle viie miljoni, siis viimase kolme kuu jooksul oli laenutusi enam kui kolm miljonit,» sõnas raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre. «Sügis on ametlikult käes ja tubaste tegevuste periood avatud. Õues valitseva pimeduse vastu aitavad hästi raamatud, mis hoiavad südame sooja ja mõtte ärksana,» lisas Valdre.

30. septembri seisuga on perioodil 2022. aasta juuli-september tehtud raamatukogudes üle Eesti kokku 3,04 miljonit laenutust. Kõige enam laenutusi maakonna ühe elaniku kohta on Hiiumaal (3,6), Tartumaal (3,5), Põlvamaal (3,1), Valgamaal (2,7) ja Viljandimaa (2,7). Eesti keskmine näitaja sel perioodil on 2,3 laenutatud teost inimese kohta.