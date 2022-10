Dave Benton: olen kasutanud reikit oma energiaväljade võimendamiseks ja avamiseks enne iga kontserti

«Olin üheksane, kui kuulsin isa õhtuti hilja oma basseinibaarist töölt tulles emale kurtvat, et käed ja õlad on valusad. Tulin voodist välja ja küsisin, et kas ta tahaks, et ma ta käsi ja õlgu masseerin. Ta lubas mul seda teha ja tal hakkas otsekohe parem. Kuulsin teda ühel õhtul emale ütlemas: «Ma ei tea, kuidas ta seda teeb, aga valu kaob ära.» Siis mõistsin, et midagi selles on,» meenutab reiki- ja shiatsumeister ning meedium Dave Benton oma elulooraamatus «Olen see, kes olen».

Vaimses maailmas ja energeetilises ravis on oma reeglistik, mida iga ravitseja peab järgima. «Mitte käed pole need, mis tervendavad. Sa ei kõnni lihtsalt ringi mingite kätega, mis inimesi ravivad, vaid asi on selles, et Universum lubab sul oma kätega tervendada. Esmalt tuleb küsida luba ja õnnistust nende kasutamiseks. See vägi ei tule sinusse enam ilma, et sa ise sel tulla lubaksid. Lisaks tuleb kuuletuda oma Nõuandjatele,» sõnab Benton, kes võitluses neeruhaigusega toetas end nii tava- kui ka alternatiivmeditsiiniga.