Õnnekoolitaja: kes ütles, et täiskasvanud peavad morni näoga olema?

Dali sõnab, et on olemas ütlus: «Me ei lõpeta mängimist mitte sellepärast, et jääme vanaks, vaid me jääme vanaks sellepärast, et lõpetame mängimise.» Seega soovitab ta mängida! «Mängi universumiga ning vaata elu põnevalt, uudishimulikult, seikluslikult ning mänguliselt. Vastasel juhul kaotad sa oma elurõõmu ning su energia kahaneb päev päeva haaval. Mängi oma partneri, laste ja sõpradega, viska vimkasid, lollita, tee nalja, üllata, lase oma sisemisel lapsel täiel rinnal lustida!»

Dali soovitab meenutada, mida sulle meeldis lapsepõlves teha. «Mängi, rõõmusta, hõiska, hüppa õhku, keksi, jookse aasal, aja liblikaid taga, nurru mõnusa linnulaulu saatel, hüppa porilompides – teisisõnu, naudi ja tähista elu kogu tema kerguses. Elu on tegelikult mäng. See on äge asi, mida meeles hoida näiteks siis, kui on ees ootamas väga tõsine töökoosolek, kus kõik on tugevalt oma rollides sees. Vaata kogu olukorra hoopis selle nurga alt, et me mängime, et läheme tööle ja oleme seal teatud tiitliga inimesed, kes nüüd tulevad kokku, et arutada Ühe Väga Tähtsa Asja üle,» selgitab ta ja lisab, et õppides elu vaatama mängu perspektiivist, kaob paljudest olukordadest pinge ära ning sul on palju mõnusam olla. Sa vaatad kõike justkui natuke eemalt, lõbusamalt, lõdvemalt, läbi kõrgema sageduse. Sageli võimaldab just see tulla hoopis uutele ning loovatel lahendustel. «Sa oled suurepärane ideede generaator ning ühtlasi naudid kogu protsessi palju rohkem,» lausub ta.