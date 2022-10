Aasta looma luulevõistlus tuleb taas

«Luuletusi kirjutades on tore mõelda, et meil on karu järjepidevalt elanud, mitte nagu paljudes teistes Euroopa riikides. Näiteks Lätis ei elanud karu pea 100 aastat ja alles viimasel ajal on mõmmikud Põhja-Läti taasasustanud. Lõunanaabritel on seetõttu metsaotiga seotud suured hirmud, kuna lätlased ei tunne enam karu. Meil on aga side säilinud ja katsume seda alal hoida - kasvõi seeläbi, et oleme loomast teadlikud, ei karda ilmaasjata, tunneme õigeid fakte ja austame seeläbi oma laikäppa,» kommenteerib MTÜ Aasta loom esindaja Helen Arusoo.

Kuigi konkursile on ennekõike oodatud erinevates luulevormides kirjutised, ei põlata ära ka proosateoseid. Kõikidest saabunud töödest valitakse välja parimad, mille autorid viiakse aasta loomaga tutvuma RMK Elistvere loomaparki. Looduskalender.ee meeskonna lemmikud kirjatükid avaldatakse Looduskalender.ee portaalis ning Eesti Loodusmuuseumi kollektiivi lemmikud leiavad tee Loodusmuuseumi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse.