«Kui palju elusid see liustik on nõudnud. Ja kui palju surnukehi ikka veel selle sees on»

Igaüks kiirustab ise suunas minema nagu teemaparki lahti lastud lapsed. See koht on täielik labürint. Ainus ehitis miilide raadiuses, mitmeotstarbeline laialivalguv kompleks, kus asub mäepääste, juhtimiskeskus ja kõik muu, mida külastajad ja personal võivad siin üleval vajada. Ma tean restorani ja tualette, kuid see on kõik. Ahjaa, kord veetsin ka öö ühes siinses tillukeses ühistoas – Prantsusmaa kõige kõrgemal mägedes asuvas noortehostelis.

Ma kiirustan mööda koridori edasi, vajutades möödudes valgustite lüliteid. Rohkesti suletud uksi. Mõned on lukus, mõned mitte. See siin avaneb. Jumal küll, see võib olla just see tuba, kus ma tookord magasin. Niiskuse ja kopituse lõhn vallandab mälestused. Brent minu all madratsil, tema suured käed mu puusadel. Ma jõllitan kitsast ühe inimese koikut. Siis astun välja, sulgedes kindlalt ukse enda taga.

Järgmine uks viib pesulattu – männipuust riiulitel seisavad karedate valgete rätikute ja kulunud linade virnad, ninna tungib odava pesupulbri lehk. Edasi minnes tunnen toidu lõhna ja võin päris kindel olla, et siin asub köök. Tohutul pliidil seisab kaks kastrulit. Ma kergitan nende kaasi. Ühes on lihahautis, teises köögiviljapüree. Veel soojad. See võib olla meie õhtusöök, aga kus on siis personal?