Raamat, mis vaktsineerib teatud teabetõbede vastu

Igasugune meedia on tänapäeval suuresti iseend taasloov süsteem ja lõppkokkuvõttes teenimismudel. Mitte ilmtingimata raha teenimise, aga ka inimeste aja, tähelepanu ja ohjamise võitmise nimel käib see mäng. Iga päev ilmub avalikkuse ette suuresti samasugune hulk uudisi, kuigi on täiesti selge, et igapäev ei juhtu võrdväärse kaalu ega väärtusega sündmusi, millest oleks patt teatamata jätta. Teatatakse kõigest, pidevalt, korduvalt, kiirustamisi ja kehvas keeles. Risustub vaimuruum. Jah, vahel on lõbus ja vahel on kurb, saab naerda ja saab nutta, ent kas maksab kõike ühtlaseks meelelahutuseks, turvaliseks tapeediks tasandada? Keegi maksab, lõppkokkuvõttes meie.