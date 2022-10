Supermodell Emily Ratajkowski 5 lemmikraamatut, mida saab lugeda ka eesti keeles

«Tappa laulurästast» põhjustas sensatsiooni 1960-ndate raamatumaailmas ning pälvis tänu intrigeerivale süžeele ja võimsale sõnumile kiirelt ülemaailmse tunnustuse. Teost on trükitud enam kui kolmkümmend miljonit eksemplari (e k esmakordselt 1964), aastaid on see olnud menukite seas ka Eestis, kus on valminud mitmeid kordustrükke. Raamat võitis 1961. aastal Pulitzeri auhinna ja režissöör Robert Mulligani juhtimisel valmis sellest film 1962.

Lucia Berlin, «Koduabilise käsiraamat». Raamat

Frances on 21 aastat vana, tüüne ja tähelepaneliku loomuga. Üliõpilase ja algaja kirjanikuna pühendub ta intellektuaalsetele otsingutele ning oma ilusale ja lõputult enesekesksele sõbrannale Bobbile. Tüdrukud esinevad Dublinis luuleõhtul, kus Melissa-nimeline ajakirjanik nende ande avastab. Kui nad Melissaga lähemalt suhtlema hakkavad, tuleb Francesel vastumeelselt tunnistada, et Melissa peen kodu ja kena abikaasa avaldavad talle tegelikult muljet. Frances usub, et eraomand on saatanast, ja Nick, Melissa näitlejast abikaasa, paistab kui patriarhaadi kehastus. Ent kuitahes lõbus flirt Nickiga ka esialgu ei tunduks, areneb sellest kummaline lähedus, mida ei Frances ega Nick oodatagi ei oska.

Briljantselt täpne ja teravalt taiplik «Vestlused sõpradega» kujutab elavalt nooruse võlu ja karisid.

John Bergeri raamat «Nägemise viisid» muutis inimeste mõtteviisi kunstist ja kunstikriitikast. See pöördeline teos näitab, kuidas seda, mida me näeme, mõjutab alati terve hulk eelarvamusi, mis puudutavad ilu, tõde, tsivilisatsiooni, maitset, ühiskonnakorraldust, kunsti positsiooni jms. Berger koorib õlimaalidelt, fotodelt ja graafiliselt kunstilt ükshaaval tähenduslikke kihte, osutades et pilte nähes me pelgalt ei vaata neid, vaid osaleme palju mitmekülgsemas tõlgendusprotsessis.

Kunstiajalugu pole Bergeri järgi mitte eri stiilide vaheldumise ajalugu, vaid erinevate nägemisviiside ajalugu, mis piiritleb seda, mida me kunstiteost vaadates üldse näeme ja tähenduslikuks peame. BBC samanimelisel 4-osalisel sarjal põhinev raamat ilmus esmakordselt 1972. aastal ja on järgneva poolsajandi jooksul kujunenud visuaalkultuuri ja kunstiajaloo klassikaks.