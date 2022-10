Balti Assamblee kirjandusauhinna pälvis Kai Aareleid

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimehe Sven Sesteri sõnul on tegemist meie piirkonna romaaniga selle sõna otseses mõttes, kuivõrd selle tegevus toimub Tallinnas, Riias ja Peterburis ning samuti peaks see pakkuma äratundmist neile baltimaalastele, kelle mälu ulatub Baltimaade iseseisvuse taastamise aegadesse.

«Peale selle, et raamat räägib kolme naise armastuse loo ja kolme linna loo, on see ka ajastu saladuste ja rääkida mitte julgemise, vaikimise ja valede piirimaade kompamise lugu, mis näitab, kui sügavale võib ulatuda sõnavabaduse puudumise ja tabude mõju. Samal ajal ei mõju teos rusuvalt – Kai Aareleid on esile toonud nende hallide aegade ilu,» lausus Sester ja avaldas lootust, et teos tõlgitakse peagi ka läti ja leedu keeltesse.