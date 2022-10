JÄRJEJUTT ⟩ Manona Paris: peas vasardas - ma olen töönarkomaan. Kas ükski narkomaan annab oma kaifi vabatahtlikult käest?

Raamatu autor Manona on pidanud toiduga sõda lapsest saadik. Aastate jooksul on ta pidanud erinevaid dieete ja püüdnud kaalust alla võtta. Raamatus «Meie taluköök. Hakka uuesti elama» jagab Manona Paris kogemusi suure naise elust meie kultuuriruumis ja jõuab arusaamani, et tähtsaim on teha oma kehaga rahu.