Mis toimus legendaarse seiklussaate kaadri taga

Lisaks kaadritagustele pajatab mees oma võitlusest meelelahutusmaailmaga. Bear Grylls tahtis haarata ohjad enda kätte, ise otsustada, mis saateid ja kellele teha. Ta ei tahtnud järgida sama rada, mida teised, ja lüpsta edukat saateformaati, kuni see ammendub. Mees oli omamoodi teerajaja, kes murdis vabaks suure ettevõtte alt, et oma asja ajada. Valik oli riskantne, aga tasus end ära. Tööpakkumisi sadas sisse uksest ja aknast. Seiklussarja kuulsate külalistega saatis eriline menu ning erinevate staaridega läbitud seikluseid, mille üle Bear uhkust tunneb, on jõudnud ka selle raamatu kaante vahele. Kõik see suurendas mu austust tema vastu. Muide, üllatus-üllatus, Bearile ei meeldi tegelikult üldse kaamera ees olla.