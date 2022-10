EKSPERT SOOVITAB ⟩ 5 mõtlemapanevat noorteraamatut, mis toetavad vaimset tervist

Raamatust «Minu suurejooneline elu» (2020) tuttavaks saanud Sigge on end uues koolis ja linnas kenasti sisse seadnud. Stockholmis aset leidnud julmast koolikiusamisest tekkinud haavad ei parane aga kiiresti ning annavad teatud olukordades ikka veel tunda. Kui kooli popimad kaksikud Sigge oma hiphop-punti kutsuvad, ei suuda Sigge esialgu uskuda, et nad seda tagamõtteta teevad. Pidevalt kaheldes otsustab Sigge siiski poistega kampa lüüa, kuid see toob kaasa pahandusi nii koolis, oma senise parima sõbraga kui pereringis.

Seitsmenda klassi esimesel koolipäeval, kui kõik on elevil uue õppeaasta algusest, ütleb Pierre Anthon, et millelgi pole mõtet ja marsib klassist välja. Nüüd passib ta pidevalt ploomipuu otsas ja loobib oma klassikaaslasi ploomidega, kui need kooli lähevad. See sunnib noori mõtlema, mis on neile kallis, oluline, väärtuslik. Iga hinna eest soovitakse Pierre Anthonile tõestada, et ta eksib, esialgu mänguna alanud ettevõtmine kasvab aga kiiresti üle piiride ning toob kaasa kohutavad tagajärjed.