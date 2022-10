Kuidas õrna hingelaadi ja vähese rammuga Karl Ristikivist hetkega tunnustatud kirjanik sai

Ristikivi sai palju inspiratsiooni puhkusereisidelt. Tegi väljasõite nii Itaaliasse, Hispaaniasse, Madalmaadesse, Šveitsi, Norrasse kui ka Kreekasse. 1960. aasta mais jõudis kirjanik Ateenasse ja sealt edasi Rhodose saarele. Just Rhodose saar kütkestas Ristikivit sedavõrd, et juba järgmise aasta mais läks ta sinna tagasi. Tema kohta küllaltki tavatu oli lähedane sõbrunemine ühe kohaliku kaluriperekonnaga. See on pere, keda Ristikivi on püsivalt meeles pidanud. Ka oma testamendis jättis ta perekond Arvanitise vanimale pojale 5000 krooni. See vast on üks vähestest väga lähedastest suhetest, mis Ristikivil oli.