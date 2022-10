Nõmme traditsioonilise Rabajooksu lugu sai kaante vahele

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul seisneb Rabajooksu eripära ja võlu selles, et suures plaanis on jäädud samade põhimõtete juurde, mis olid jooksu algatajatel 1974. aastal. «Kuigi 1995. aastast on selgitatud esimese ühisstardi kolm kiireimat, ei ole Rabajooks jooks võidu peale, vaid jooksusõprade kokkutulek, kus joostakse oma lõbuks. Tööstusprojekti jooks on muutunud Nõmme jooksus ning viimastel aastatel on linnaosavalitsus seda traditsiooni elus on hoidnud. Meil hea meel, et saime olla toeks meenutusteraamatu väljaandmisel,» lisas linnaosavanem.

Ants Jakobson võtab Rabajooksu sündimise kokku järgmiselt: «Nüüd, mil Rabajooksu järjekorranumber hakkab lähenema sajale, võib kindlalt öelda, et jooks sündis õnnetähe all, mis on saatnud seda kõik need ligemale 50 aastat. Rabajooksu poleks olnud, kui ei oleks kokku juhtunud sarnase eluvaatega spordilembesed inimesed, keda paelus tervislik eluviis ja soov midagi teha.»

1974. aastal hakkas rühm Eesti Tööstusprojekti mehi Rabajooksu korraldama teadmata, et sellest kasvab välja siiani kestev populaarne rahvaspordiüritus, mille korraldamist jätkasid ka Tööstusprojekti järglased ETP Grupp ning Sweco Projekt. 1990. aastate lõpus lisandus korraldajaks Nõmme linnaosa valitsus. 2014. aastast langes aga kogu korraldajavastutus linnaosavalitsuse õlgadele, Sweco Projekt jätkas veel neli aastat suurtoetajana, kuid alates 2018. aastast on ka rahastus Nõmme linnaosa valitsuse kanda. Rabajooksu päeval lööb korraldamisel kaasa hulgaliselt vabatahtlikke, kelle hulgas on veel neidki, kes 1974. aastal jooksu algatamise juures olid.

Raamatut «Meenutusi Rabajooksust. Tööstusprojekti jooksust Nõmme jooksuni» poest osta ei saa. See on mõeldud eelkõige meeneks ning Rabajooksule auhindadeks. Huvilistel on võimalik seda laenutada Nõmme linnaosa raamatukogudest või lugeda e-raamatuna rahvusraamatukogu digitaalarhiivist Digar .