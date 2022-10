Lugu 15-aastase kogemusega kelmist, kes käis hüpnotisöör Antsu käest nõu küsimas

«Kui päris aus olla, siis olen ma viimased 15 aastat kurjategijana leiba teeninud. Ma olen kelm. Olin kelm. Kuid ma ei taha seda enam. Samas ma ei tea, kuidas siit edasi liikuda. Mul on tunne nagu ma oleksin keset üksikut saart. Neid päästepaate, päästjaid ja valikuid mu ümber on palju, aga ma kardan. Kardan valida. Kardan eksida ja see ärevus minus on faking haige. On päevi, kus tunnen end nagu kuradi kirurg, kel on käed värisema hakanud. Mida kuradit ma oma eluga nüüd peale hakkan? Nüüd kus ma enam ei taha ja ei saa elada nõnda nagu pea kogu oma teadliku elu olen elanud. Ma ei taha enam kurjategija olla. Ma tahan muutusi. Samas on minus jätkuvalt mingi haige kiim minna ja korraldada üks pask. Minna ja teha üks teema. Mul hakkab veri vemmeldama, kui sellest mõtlen. Otsekui oleks see mul verega kaasa antud - olla kurjategija.»