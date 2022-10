Ilmus Dave Grohli jutukogu tema elu erilistest hetkedest

«Tõsilugusid elust ja muusikast» on kogumik Dave Grohli erinevatest eluhetkedest, millega autor loob haruldaselt eheda, vahetu ja ausa pildi oma erakordsest elust. Neid lugusid, mis kõnelevad sügavast armastusest muusika ja kaasmuusikute vastu, katkematust sidemest koduse Virginia osariigiga, pühendumusest oma tütardele ja paljust muust, jutustab Dave Grohl samamoodi, nagu ta kirjutab oma laule – otse südamest.

Tunneme Dave Grohli kui hinnatud muusikut. Nüüd tutvustab «Tõsilugusid» teda ka kui säravat kirjameest. Värvikad olupildid, südamlikud meenutused kohtumistest ja lahkumistest sõpradega ja pereliikmetega, siiras tänulikkus käidud tee ja saadud kogemuste eest, muusika eest, ilma milleta ta ei oleks see, kes ta on – kõik see loob nauditava lugemiselamuse.