Teadjanaine Mai-Agate Väljataga kirjutas oma 90. sünnipäevaks raamatu

Kirjastaja Ingrid Peegi sõnul on Mai-Agate Väljataga (snd 2.12.1932) üks koloriitsemaid tegelasi Eesti vaimsel maastikul, tal on nauditavalt otsekohene väljendusviis ja sümpaatne südamlik suhtumine. «Äge ja väekas naine, kes inspireerib oma elurõõmu ja positiivse vaatega. «Optimism, nali ja naer on kõige parem rohi. Võta elu rõõmuga!» on üks tema elu motosid, kirjeldab Peek.

«Armastatud teadjanaise tarkustest on aastakümnete jooksul osa ja abi saanud väga paljud inimesed, keda ta on õhutanud vaatama enda sisse, sukelduma oma olemuse sügavustesse, uurima sisemaailma ilminguid ja nendega sõbraks saama. Tema sõnul on meie maise elu põhieesmärk laiendada oma vaimsust ehk saada teada, kes me oleme, ning arendada oma hinge. Mai-Agate Väljataga praeguse elu ülesandeks on olla inimeste emotsioonide ümbertegemise õpetaja – tema õpetuse peamine tuum ongi selles, kuidas inimene ise saab oma emotsioonide vibratsiooni muuta: et emotsioonide sisu oleks positiivne, mitte negatiivne. Sest kõik on energia ja vibratsioon ning iga mõte on tegu. See on oluline praktika, teades, et oleme ise oma reaalsuse loojad ning vastutame oma loomingu ehk elu, tervise ja õnne eest.»