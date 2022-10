KATKEND ⟩ Eesti keeles ilmus raamat, mida on lugenud iga jaapanlane

Ema surma järel muutus Kiyo minu vastu üha lahkemaks. Vahel imestasin oma lapsesüdames ta hoolitsuse üle ja suhtusin sellesse ebalevalt. Pidasin seda tüütuks, pigem tahtsin, et mind rahule jäetaks. Tema hoolitsus valmistas mulle piinlikkust. Kiyo ei lasknud end sellest häirida. Mõnikord ostis ta oma kasina teenistuse eest mulle komme, kintsuba-koogikesi3 ja kôbaiyaki-küpsiseid4. Külmade ööde tarbeks oli ta salakesi tatrajahu varunud ning õhtuti ilmus mu aseme veerde soe tatrajook. Vahel ostis ta mulle isegi savipotikeses udon’it5. Tema lahkus ei piirdunud toiduga. Sain temalt ka sokke, pliiatseid, kaustikuid. Üks kord, see juhtus küll jupp aega hiljem, laenas ta mulle tervelt kolm jeeni. Ilma et oleksin palunud. Kiyo tuli ise minu tuppa, ütles, et teil on ju raske niimoodi ilma taskurahata, säh, võtke ja kulutage. Esiti ma muidugi keeldusin, et pole vaja, aga tema käis hoolega peale, kuni lõpuks võtsingi raha laenuna vastu. Tegelikult oli mul muidugi hirmus hea meel. Panin need kolm jeeni hoolikalt klõpsuga kukrusse ja kukru omakorda põue, aga käimlasse minnes pudenes see sealt supsti otse alla auku. Arvasin juba, et olengi kukrust ilma, aga kui ma vastutahtsi jälle välja ilmusin ja juhtunu Kiyole ära rääkisin, võttis ta sedamaid bambusridva ning lubas kukru välja õngitseda. Ei läinudki kaua, kui kuulsin kaevu äärest valju solinat, läksin asja uurima ja nägin, kuidas Kiyo uhas paelapidi bambusridva külge haakinud kukrut veega. Järgmiseks tegi ta kukrusuu lahti ja võttis ühe rahatähe välja, et seda lähemalt vaadata – pruunika tooni omandanud kupüüri kiri oli kohati üsna tuhmunud. Kiyo kuivatas rahatähed söepanni kohal ära ning ulatas mulle: «Näe, nüüd käivad jälle.» Mina aga vedasin ninaga, et need ju haisevad. Kiyo küsis rahatähed uuesti enda kätte ja lubas minna ära vahetama. Ei tea, kuidas või keda ta nendega tüssas, aga tagasi tõi ta kolm jeeni hõbedas. Seda, millele need kolm jeeni kulusid, ma enam ei mäleta. Ütlesin küll, et hiljem maksan kõik kindlasti tagasi, aga tegemata see jäigi. Nüüd, kus ma võla hea meelega kas või kümnekordselt tasuksin, pole see enam võimalik.