Ilmus pianist Kadri-Ann Sumera esimene ilukirjanduslik teos

Raamatupidaja, ooperilaulja, näitleja, saientoloog, kristallijumalanna, noorteadlane, looduskaitsja – need seitse põhitegelast astuvad lugeja ette Kadri-Ann Sumera romaanis «Basiliski lapsed». Töökad ja tublid, ka võimekust jagub, kellele enam, kellele vähem, kuid lisaks on neil üks ühisjoon – nad püüavad alati astuda õiget rada ning on valmis selle nimel pingutama. Ent paraku ei astu maailm tihtilugu sedasama rada ning tegelastel ei jää muud üle, kui võidelda lakkamatult tuuleveskitega.

Kadri-Ann Sumera (snd 1977) on tunnustatud pianist ja muusikapedagoog. Ta on Eesti Interpreetide Liidu liige ning tema repertuaar ulatub barokkmuusikast tänapäeva uusimate teosteni. Ta on välja andnud kolm albumit Mart Saare ja oma isa Lepo Sumera muusikaga. Kadri-Ann on mitu aastat olnud ka Klassikaraadio saatejuht ning korraldanud koolikontserte. Veel on ta osalenud süstamatkadel nii Eestis kui teisel pool maakera. 2020. aastal avaldas ta autobiograafilisi mälestuspilte koondava raamatu «Seitsme aja raja taga».