Raamatud, mis loovad algklassilastele mõjusa lugemiselamuse

Soovitused, kuidas lugeda

Leppige kokku, et iga päev tuleb lugeda vähemalt 15 minutit. Te võite seda teha terve perega, igaüks loeb, mida ise soovib. Aga vajadusel võib ka last lugemise juures aidata, kui see on tema soov.

Päris alguses võib vanem ka raamatut ise ette lugeda, kas või natukene, et tekitada lapses huvi.

Edasi võiks lugeda vaheldumisi, ühe lehekülje laps ja teise vanem, et tekiks eduelamus.

Las laps valib ise koha, kus lugeda. Ta ei pea seda tegema tingimata laua taga istudes, võib-olla meeldib lapsele lugeda diivanil teki sees mõnuledes, või enda loodud onnis laua all. Võimalusi on mitmeid.

Hea on seada eesmärke. Leppige kokku, et loete kahe kuu jooksul läbi näiteks ühe raamatu. Kui eesmärk on täidetud, võib sellele järgneda ka preemia – kas mõni tore üritus, kuhu minnakse, või mänguasi, mida ammu on soovitud; miks mitte ka rahaline tasu – see on juba kokkuleppe küsimus. Eesmärgid võib ka visualiseerida. Selle jaoks võib joonistada paberile raamatute kuhjast pildi ja iga kord kui mõni raamat jälle läbi saab, võib selle sinna pildile juurde kirjutada. Nii on näiteks hea aasta jooksul loetud raamatute koha arvestust pidada. Või kasuta klassikalist lugemispäevikut.

Soovitused, mida lugeda

Alan MacDonald, «Põrsas Bertie. Kuulsus». Foto: Raamat