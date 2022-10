«Üks mõõkadest oli sisse läinud naise silmast ja tunginud välja kuklast. Klassikaline mustkunst»

«Ma usun, et tal on oskusi, mida me veel näinud ei ole. Ja meil pole ju kedagi teist, kui me just Kreeka mehi juurde ei taha. Ma jätkan vast koostööd Vincentiga ja annan talle võimaluse. Me vajame päästerõngast. Tema on meie päästerõngas.»

Julia jättis ta üksi. Mina ohkas sügavalt. Koosolek oli olnud katastroof, muud moodi polnud seda võimalik vaadata. Vincent oli küll saanud ülesande koostada profiil, kuid Mina ei uskunud, et kolleege huvitab, mis tal öelda on. Mina polnud valmis temast niisama lihtsalt loobuma. Ta ei saanud mehele ette heita, et too oli koosolekul end tagasi hoidnud, mees oli ise öelnud, et kõik sõltub rühmadünaamikast. Klapi leidmisest. Kahju, et see ei toiminud. Neetud Ruben. Eelarvamuste ohver. Mina teadis juba Rivali teatris kohtudes, et tahab Vincentiga koostööd jätkata. Kuid see peab ilmselt juhtuma väljaspool politsei peamaja konservatiivseid seinu.