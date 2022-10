Kuus sammu, kuidas realiseerida oma unistust rikkaks saada

«Kui rikkus tuleb, kuhjub ta nii kiiresti ja nii tohutul määral, et inimene imestab, kuhu see rikkus kõik need õnnetud aastad oli peitunud,» sõnab Hill ja lisab, et see avastus paneb jahmatama, eriti siis, kui vaeme asja üleüldise veendumuse kohaselt, et rikkaks saavad ainult need, kes on kaua ja rängalt töötanud.

«Kui te muudate mõtlemist ja saate rikkaks, siis märkate, et rikkus saab alguse mõtteseisundist, selgepiirilisest eesmärgist ega nõua kurnavat tööd. Teid kõiki peaks huvitama, kuidas on võimalik saavutada sellist vaimset seisundit, mis rikkust ligi tõmbab,» lausub Hill.

Tema sõnul seisneb üks peamisi inimkonna nõrkusi inimese järjekindlas manipuleerimises sõnaga «võimatu». Inimene tunneb kõiki reegleid, mis ei kehti. Ta teab kõiki asju, mida ei saa teha. Edu saavutab aga see, kes muutub eduteadlikuks. Ebaedu tabab neid, kes oma ükskõiksuse tõttu end veenavad, et ebaõnn on paratamatu.

Veel üks nõrkus, mille all Hilli kohaselt kannatab suur osa inimesi, on harjumus mõõta kõiki ja kõike oma isiklike muljete ja eelarvamuste järgi. Osa inimesi ei usu, et nemadki võiksid rikkaks saada, sest nende mõtteviisi on mõjutanud hädad, puudus, ebaõnn ja lüüasaamised. «Me keeldume uskumast seda, millest me aru ei saa. Arvame rumalalt, et meie enda seatud piirid on kõige mõõdupuuks.»