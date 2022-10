Kaks harjutust, mis aitavad igapäevast rõõmu hoida

Tiit annab nõu, et kui soovid oma armsale inimesele südamest kingitust teha, siis ütle talle lihtsalt, kui äge ta on just sellisena nagu ta on. «See on parim kingitus üldse, mida sa saad teha. Muutused algavad meist seestpoolt väljapoole ja kui sa hakkad seda ise tegema, siis hakatakse ka sind rohkem märkama ja seda samamoodi tegema. Ära oota, kuni seda teised teevad, vaid ole ise esimene,» soovitab ta ja lisab, et rõõm on oluline juba sellepärast, et see vallandab meis positiivsed emotsioonid, mis omakorda aktiveerivad täielikult meie keha. Ka stressihormoonid tõmbavad tagasi, kui positiivsed hormoonid aktiveeruvad.

Tiit usub, et iga inimene on kogenud, et õnne- ja rõõmutundes ollakse tänulikkuse tundes – see on aga kõige kõrgem vibratsioon üldse, mida inimene saab endast välja kiirata. «Kui sa kiirgad endast välja tänulikkust, siis sulle kiiratakse seda vastu. Sinu elus hakkavad hoopis teised asjad juhtuma, kui sa suudad läbi rõõmu jõuda tänulikkusesse,» lausub ta.

Tiit jagab ka kahte harjutust, kuidas hoida igapäevast rõõmu:

Osho naerumeditatsioon

Tiidu jaoks üks huvitavamaid ja tugevamaid aktiivmeditatsioone on Osho naerumeditatsioon, kus esimesed 20 minutit naerdakse, seejärel ollakse vaikuses ja viimased 20 minutit tantsitakse. «Alguses aktiveeritakse endas rõõm. Lased keha nii vabaks, et kõhulihas töötab ja juba 5 minutit hiljem tunned nagu oleksid kõhulihaste trennis. Seda tehakse 20 minutit ja naer käib hooti – lased emotsioonid üles tulla, siis vahepeal vajud alla ja võib-olla just sel hetkel, kui sulle tundub, et sinu naer hakkab üle minema, siis kellegi teise naer nakatab ka sind ennast,» selgitab ta ja lisab, et peale seda ollakse 20 minutit vaikuses nägemaks, kui võimas energia tekib naerust. «Tunned, kuidas keha suriseb. Sinus on kergus, tänulikkus ja samas selline tühi tunne – sul ei ole ühtegi muret ega probleemi ja kõik on hästi. Kolmas osa on 20 minutit tantsimist, ülimalt ajuvabalt ja lõbusa muusika saatel,» räägib Tiit Osho naerumeditatsiooni kohta lähemalt.

Gibberish ehk pudikeel