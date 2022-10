7 soovitust, kuidas pika abielu jooksul värskust säilitada

Psühholoog, õpetaja ja nõustaja Toivo Niiberg kirjutab oma raamatus «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust», et terves maailmas esineb kõigis vanusegruppides kõige rohkem just 20 aastat kestnud kooselu lahutamist. «Ka kõrges eas, 70−74-aastaste vanuserühmas on enim neid, kes lahutavad pigem pikaajalise abielu,» lausub ta.