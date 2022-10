Romade lõimumise nõukojale esitletakse raamatut «Mustlased Läti metsades, taludes ja laatadel»

Juris Leimanise teos on meie regioonis ainulaadne sissevaade mustlaste ehk romade maailma, kes on siin elanud aastasadu lätlaste ja eestlastega tihedalt suheldes, kuid samas omaette. Läti romad identifitseerivad ennast Kuramaa ja Vidzeme romadena ning on ajalooliselt peamiselt asunud Läti, Eesti, Leedu ja Venemaa aladel, sidudes oma identiteedi enim Lätiga. Eestis on läti romad olnud arvukaim roma rühm viimastel aastasadadel. Leimanis käsitleb oma raamatus põhilisi teemasid romade elus, kuid teose teeb eriliseks see, et need teemad on käsitletud romade vaatepunktist nende endi jutustatud lugude kaudu. Saame aimu kommetest, mis romade jaoks on oluline osa romaks olemisest, kuid millest mitte-romad teavad üldiselt kas vähe või üldse mitte.