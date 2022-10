Kas sa ikka saad aru, kui keegi sulle näkku valetab?

Sisu on hea, sisu on tarvilik ja tarvitatav. Kogu maailma möga seest paremiku välja otsimine on üks teema, ent otsese valemiku vältimine on teine ja just ses suhtes siinne teos meid aitab. Me ei räägi niivõrd ideoloogilisest infomadinast, vaid pigem kõikvõimaliku jama äratundmisest ja sellest eemale hoidumisest. Pahatahtlik leiab siit mõistagi mitmeid nõkse, kuidas oma luiskelood paremini ära peita. Aga pahatahtlikud minu lugusid ei loe.