Elust Rumeenias: pangaülekanne ei tule kõne allagi, kommunaalarved tuleb maksta sularahas luugi kaudu

Armumine ei hüüa tulles ja kui juhus Tiinale ta tulevast elukaaslast tutvustas, algas tema elus suur seiklus.

«Objektiivselt võttes on Rumeenias kõik halvasti: vaesus, reostus, häbitu korruptsioon, absurdne bürokraatia ja minnalaskmismeeleolud. Igast teisest lagunenud räästast võib sulle tellis pähe sadada. Sooja vett jälle ei ole. Iga kuues rumeenlane on juba läände emigreerunud ja spetsialiste napib. Rumeenia on kaose ja korralageduse, kuid ka mitmekesisuse ja värvikirevuse maa,» kirjeldab ta.

«Siin on vabadust, siirust, ehedust ja elujõudu, millest ma mujal reisides ja elades puudust olen tundnud. Bukaresti tolmune kleepuv suvepalavus, vanduvad autojuhid ja asfaldist läbi kasvanud puujuurtele komistamine on mulle armsaks saanud.»

***

Tiina Sööt, «Minu Rumeenia. Absurdi armunud». Foto: Raamat

Meie paneelmaja lahutamatu arhitektuurielement on korteriühistu esimees Lucian. Ma täpselt ei tea, kuidas tema ametit nimetatakse või kus tema kohustused algavad ja lõpevad, tean ainult, et igal paneelmajal on oma Lucian, kellel on hoonega sügav spirituaalne seos nagu majavaimul. Tunnetuslikult on mõne hoone haldjas, vabandust, haldaja olemine rohkem tiitel kui amet. See nõuab täielikku pühendumist ja kestab läbi terve elu. Kes teab, võibolla isegi pärandub vereliini pidi järgmisele põlvele.