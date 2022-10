Hõrgutised, mille pärast tasub vähemalt korra elus Ida-Euroopa vanimale turule minna

Veel üks palav soovitus on käsitsi tehtud tihke tume ploomimoos – magiun de prune. Üldiselt on üksikud moosipurgid lisaboonusena müügil muude viljade kõrval, nii et tuleb silmad lahti hoida. Mulle on jäänud mulje, et talunik on lihtsalt ajaviiteks paar purki moosi keetnud ja need koos ülejäänud kraamiga letile ladunud. Oluline info moosisõpradele, et moose on kahte sorti: tavaline suhkruga keedetud moos on dulceață. Magiun on aga keedetud täiesti ilma suhkruta. Magiun’i keedetakse vähemalt kuus tundi, kuni marjade-puuviljade kogus on kahanenud üle poole. Olles nii kontsentreeritud, on see moos magus ilma midagi muud lisamata. Lõpptulemuseks on tihke, kleepuv pasta. Tumelillat, peaaegu musta ploomi-magiun’i leiab igast toidupoest ja ka tööstuslikult toodetuna on see ülihea. Eriti, kui panna seda koos võiga leiva peale.