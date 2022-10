Sinijärv soovitab raamatut: see võib-olla üks kõige ägedamaid eesti keeles ilmunud asju üleüldse

See on raamat, mis mõnes mõttes ei tohiks mulle üleüldse meeldida. Ja ta on teos, mis on võib-olla üks kõige ägedamaid eesti keeles ilmunud asju üleüldse. Kuidas sest vastuolust välja tulla? Kuidas soovitada sedavõrd vastakaid mõtmusi ja tundlusi tekitavat teksti? Teha seda nõnda, et suurt osa lugejaist otsemaru ära ei ehmeldaks? Ma ei tea, aga teen. Elu näikse sageli todapidi kiskuvat, et parem on teadmata teha kui teades tegemata jätta. Parem rentslis rockida kui tribüünil tukastada. Nojah, siit on juba lihtis libastuda aruteludesse, kas pigem mõttekalt surra või mõttetult elada, kas möllata veidi või manduda pikalt, kas hambaid pesta või saada/anda vastu neid. Ja nii edasi ja nii edasi. Bernardine Evaristol ei pruugi olla vastusi, ent ta tekst esitab hulgaliselt küsimusi. Ka kirjeldusi, kulgemisi, koge(le)musi, elulemusi ja musi.