NÄDALA RAAMAT ⟩ Vaid üks inimene teab, mis Amy Winehouse’iga päriselt juhtus. Siin on tema lugu

Peale Amy Winehouse’i enda teab vaid üks inimene, mis Amyga päriselt juhtus. See on Tyler James, Amy parim sõber alates 13. eluaastast. Need kaks ebakindlat loomingulist noort kohtusid teatrikoolis, tundsid teineteises ära hingesugulase ning elasid koos juba hilisest teismeeast. Ja seda seni, kuni Amy 27-aastaselt suri.

«Kui kaotasin oma Amy, siis teadsin, et pean seda ühel päeval tegema – rääkima loo elust ja seikadest, millest pole seni avalikult räägitud. Tundsin algusest peale, et pean tema eest hoolitsema, ning jäin lõpuni tema kõrvale. Amy paljastas laulude kaudu oma hinge, ometi ei saanud maailm teada, kes oli Amy päriselt ja mis talle elus korda läks. Kuna tema ise oma lugu enam rääkida ei saa, olen mina ainus, kes saab. See on üks väheseid asju, mida mul on tema heaks veel teha võimalik.»