«Mistarvis mustlaslapsele kool? Milleks võõraste inimeste käest võõrast õpetust otsida?»

Rumeenias peeti mustlasi muistsetel aegadel riigi, kloostrite ja härrade orjadeks.

Prantsusmaalt kihutati vanal ajal mustlased mitu korda kahjutegevate hulkuritena minema.

Ent see oli muistsel ajal. Nüüd on palju muutunud. Mustlased on sajandite jooksul üle elanud raskeid tagakiusamisi ja kannatusi, näidanud end tugeva, karastatud ja sitke rahvana, kes hakkab nüüd muutuma ja pürgib üha rohkem hulkuvast eluviisist loobumise poole. Maades, kus neid on kõige vähem taga kiusatud, on mustlased juba ammu kohaliku rahvaga kokku kasvanud, patriootiliselt meelestatud ja täidavad korralikult kodanikukohustusi. Nii olevat Rumeenias. Ka Bulgaarias on nad hulkuva elu maha jätnud, olevat väga usinad ja toimekad oma elus.

Mõnedes maades teatakse mustlasi kui osavaid katelseppi, korralikke seppi, loomakauplejaid ja hobuseparisnikke. Mustlased on tuntud ka heade muusikutena, mustlannad – tantsijate ja koorilauljatena. Neil olevat ka omad kirjanikud, heliloojad, on asutatud isegi mustlaste teater. Toimunud on rahvusvahelised mustlaste arutelud. Ühesõnaga, mustlasrahvas on harujõena suubumas suurde inimkonna kultuurijõkke, ühes sellega kaovad loodetavasti varsti etteheited hobusevarguste ja inimeste röövimiste kohta, mida praegu tihti kuuleme, kui mustlastest räägitakse.