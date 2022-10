Helsingi raamatumessil tuleb tihe Eesti kirjanduse programm

Messipäeva esimesel õhtul arutletakse eesti kirjandusklassiku Karl Ristikivi romaani «Hingede öö» üle. Reedel on programmis Mart Sanderi «Litside» esimese ja teise osa ning Valdur Mikita «Lingvistilise metsa» etteasted. Laupäeval on laval Leelo Tungal «Seltsimees lapsega» ja Tõnu Õnnepalu raamatuga «Valede kataloog. Inglise aed». Lisaks tutvustatakse soome-eesti kirjaniku Ville Hytöneni romaani «Johannes-Andreas», Eestis elava ajakirjaniku ja loodusvaatleja Mikko Virta raamatut Eesti loodusest ning Antto Terrase humoorikat nägemust Soomest ja soomlastest.

Eestil on raamatumessil oma boks, kus saab lehitseda eesti raamatuid ja osta uusi soomendusi. Eesti väljapanek ja programm on valminud Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Kirjanduse Keskuse, Tuglase Seltsi, Soome Eesti-seltside Liidu (SVYL) ja Eesti suursaatkonna koostöös. Eesti programmi koordinaator on Järvi Lipasti. Eesti esinemist Helsingi raamatumessil toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.