Kumu teeb kummarduse väikestele raamatupoodidele

Kunagi oli igas linnas, ka kõige väiksemas, oma raamatupood. Nüüd on enamik neist suletud. Ameerikamaal asuv Lenoxi linn, kus elab vaid 5000 inimest, on suur erand – juba 46 aastat on karismaatiline bibliofiil Matthew Tannenbaum pidanud seal Bookstore'i-nimelist kauplust, elades üle ka kõige raskemad ajad. Kui koroonapandeemia ähvardab poe uksed lõplikult sulgeda, tuleb appi kohalik kogukond, kes ei kujuta ilma selleta oma elu ette.