Ellujäämisretk ühes Donbassi alevis, mis on muutunud apokalüptiliseks keskkonnaks

«Serhi Žadani keeles on imeline rütmitaju ja musikaalsus,» ütles kirjanik Sofi Oksanen väljaandes Literary Hub. «Žadan on metafooride meister ja ta loob tavalistest lahingutsoonis elavatest inimestest väga elavaid portreesid. Tema kirjanduslik anne särab selles romaanis nagu sünged tähed vaikuse ja sõjamüraga maalitud linnamaastiku kohal.»

Serhi Žadan (snd 1974) on Ukraina kirjanik, tõlkija, muusik ja kodanikuaktivist. Ta on Ukraina noorema põlvkonna kirjanikest üks tuntumaid. Žadani esimene romaan «Depeche Mode» (2004) ilmus 2020. aastal Loomingu Raamatukogus ja 2022. aastal selle kuldsarjas. 2010. aastal ilmunud romaan «Vorošilovgrad» on võitnud mitmeid auhindu ja selle põhjal on valminud mängufilm «Metsikud väljad».