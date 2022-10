Ettelugemise päeval loetakse ja illustreeritaske Aino Perviku lugusid

Ettelugemine on lapse arengus hindamatu tähtsusega, sest just siit saab alguse lapse kõne areng, kirjanduslik kasvamine ja laiem kultuurihuvi. Lastekirjanik Aino Pervik, kelle looming on sel aastal ettelugemise päeva luubi all, on ka ise rõhutanud ettelugemise olulisust ning toonud esile selle tähtsust lapse tundemaailma arendamisel: «Väikesele unejutu kuulajale selgub, et sõnadega saab muudki ette võtta kui lausuda: ära tee! või: ei taha! Selgub, et sõnadest võivad tekkida kujutluspildid sellest, mida käega katsuda ei saagi. Siit saab alguse ka empaatiavõime, mis on üks inimese meeldivamaid omadusi.»