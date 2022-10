Tallinnas sügisel esimesse klassi minevad lapsed saavad kingiks koomiksiraamatu

Urmas Nemvalts on tuntud Mürakarude koomiksi ja Postimehe päevakajaliste karikatuuride autor ning illustreerinud ka arvukalt lasteraamatuid. Kirjandusdebüüdi tegi ta 2001 raamatuga «Trollilugu». Temalt on ilmunud ka lasteraamatud «Väikeste meeste jutud» ja «Väikeste meeste lennumasinad».

Urmas Nemvaltsi sõnul on tegu tema seni parima raamatuga. «Raamat sisaldab palju sellest, millesse ma usun. Seda, et kui ilmas oleks vähem ahnust ja hirmu ning rohkem hoolimist ja armastust, oleks maailm palju parem paik.»

2007. aastal Tallinna Keskraamatukogu poolt algatatud kinkeraamatute projekti eesmärk on, et lapsed käiksid esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajatega läbi tee koolist lähimasse raamatukokku ning õpiksid sel moel juba varakult lugemisest rõõmu tundma. Aastate jooksul on raamatukogu külastanud ja raamatu kingiks saanud üle 50 000 esimese klassi õpilase.